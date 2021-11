Tor Project lanceert Tor Browser met nieuwe gebruikersinterface

Het Tor Project heeft een nieuwe Tor Browser gelanceerd die van een nieuwe gebruikersinterface is voorzien. Via Tor Browser kunnen gebruikers verbinding met het Tor-netwerk maken. De browser is gebaseerd op Firefox ESR. Eerder dit jaar onderging de vormgeving van Firefox een grote aanpassing. Die aanpassing is doorgevoerd in Firefox ESR 91 waar de nu gelanceerde Tor Browser gebruik van maakt.

Vanwege deze aanpassing heeft het Tor Project ook de iconen, kleur, typografie en knoppen in lijn met de nieuwe Firefox-vormgeving aangepast. Ook foutmeldingen, bepaalde vensters en het connectiescherm hebben een opfrisbeurt gekregen. Verder worden met de lancering van Tor Browser 11.0 oudere Tor-sites niet meer ondersteund.

Naast een browser voor het bezoeken van websites via het Tor-netwerk, biedt het Tor Project ook het Onion Service-protocol waarmee websites op het Tor-netwerk zijn te hosten. Deze websites, eindigend op .onion, zijn alleen vanaf het Tor-netwerk met Tor Browser toegankelijk.

Versie 2 van dit protocol is al meer dan een decennium oud en is nu uitgefaseerd. Alleen versie 3 wordt nog ondersteund. Daardoor is het niet meer mogelijk om websites te bezoeken die nog van versie 2 gebruikmaken. Het verschil tussen v2 en v3 is eenvoudig te achterhalen, aangezien v2-websites zestien karakters lang zijn, tegenover 56 karakters voor v3.

Updaten naar Tor Browser 11.0 kan via de automatische updatefunctie en TorProject.org.