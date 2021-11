Microsoft: wereldwijde spionagecampagne via lek in Zoho ManageEngine

Een vanuit China opererende groep aanvallers maakt gebruik van een bekende kwetsbaarheid in Zoho ManageEngine om bij bedrijven en organisaties te spioneren, zo stellen Microsoft en securitybedrijf Palo Alto Networks. Begin september waarschuwde softwarebedrijf Zoho voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in ManageEngine ADSelfService Plus waardoor aanvallers op afstand servers kunnen overnemen.

ManageEngine ADSelfService Plus is een self-service password management en single sign-on oplossing voor Active Directory en cloud-apps. Het stelt gebruikers onder andere in staat om zelf hun wachtwoord te resetten. Een kwetsbaarheid in de software (CVE-2021-40539) maakt het mogelijk voor aanvallers om op afstand de authenticatie te omzeilen en willekeurige code op de server uit te voeren. Op het moment dat Zoho voor het beveiligingslek waarschuwde werd er al actief misbruik van gemaakt.

Nu melden Microsoft en Palo Alto Networks dat er een tweede groep aanvallers is ontdekt die van de kwetsbaarheid misbruik maakt. Deze aanvallen begonnen op 22 september en gingen door tot begin oktober. In deze periode waren honderden ManageEngine-servers het doelwit. Volgens Palo Alto Networks zijn zeker negen organisaties in de technologie, defensie, gezondheidszorg, energie en onderwijssector getroffen.

Zodra de aanvallers toegang tot een server hebben stelen ze inloggegevens, installeren malware om toegang te behouden en bewegen zich lateraal door het netwerk. De groep aanvallers wordt door Microsoft DEV-0322 genoemd en zou eerder verantwoordelijk zijn voor gerichte aanvallen waarbij er misbruik werd gemaakt van een zerodaylek in SolarWinds Serv-U. Zowel Palo Alto Networks als Microsoft hebben details gegeven waarmee organisaties kunnen kijken of ze via de ManageEngine-kwetsbaarheid zijn gecompromitteerd.