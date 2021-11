Microsoft waarschuwt voor aangevallen zerodaylekken in Exchange en Excel

Microsoft waarschuwt voor actief aangevallen zerodaylekken in Exchange Server en Excel waardoor aanvallers het onderliggende systeem kunnen overnemen. Organisaties worden opgeroepen om de beschikbaar gestelde Exchange-update direct te installeren.

Het beveiligingslek in Exchange Server 2016 en 2019, aangeduid als CVE-2021-42321, maakt het mogelijk voor een geauthenticeerde aanvaller om willekeurige code op de server uit te voeren. De aanvaller moet in dit geval over inloggegevens van een legitieme gebruiker beschikken om de server aan te vallen. De inloggegevens zouden bijvoorbeeld via phishing kunnen worden gestolen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 8,8 beoordeeld.

Het tweede zerodaylek waar Microsoft tijdens de patchdinsdag van november een beveiligingsupdate voor heeft uitgebracht bevindt zich in Excel. Door het openen van een speciaal geprepareerd Excel-document kan een aanvaller code op het systeem uitvoeren. Het gaat hier om een "security feature bypass". Waarschijnlijk betreft het code die normaal pas na toestemming van de gebruiker wordt uitgevoerd, maar door de kwetsbaarheid verschijnt er vermoedelijk geen venster dat hierom vraagt. Microsoft heeft nog geen update voor Office voor Mac uitgebracht.