Tien jaar cel voor meesterbrein achter grootschalige advertentiefraude

Een 41-jarige Russische man, die zichzelf de "king of fraud!" noemde, is in de Verenigde Staten wegens grootschalige advertentiefraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar en het terugbetalen van ruim 3,8 miljoen dollar. Een Amsterdams datacentrum speelde een hoofdrol bij de omvangrijke advertentiefraude.

Bij advertentiefraude betalen adverteerders voor impressies die niet door mensen maar door machines zijn gegenereerd. De verdachte en zijn handlangers deden zich voor als een legitiem advertentienetwerk. In werkelijkheid vervalste de bende zowel websites waarop advertenties werden getoond als de views die van mensen afkomstig zouden zijn. In totaal gebruikten de criminelen meer dan 6.000 domeinen die als legitieme sites van onder andere The New York Times en de New York Pos werden voorgedaan.

Om de illusie te wekken dat echte mensen de advertenties op deze nepsites bekeken werden servers in datacentra in Amsterdam en Dallas gebruikt. Op deze servers was Methbot actief. Deze bot simuleert via een nepbrowser de activiteiten van internetgebruikers, zoals het scrollen door websites, het bekijken en stoppen van video's en doen alsof men op Facebook was ingelogd.

Tevens leaseden de verdachten meer dan 765.000 ip-adressen, waarbij meerdere ip-adressen aan de servers in de datacentra werden toegekend. Vervolgens registreerden de verdachten deze ip-adressen in naam van providers als Comcast en Time Warner Cable, waardoor het leek alsof de ip-adressen van thuisgebruikers waren. Daarnaast maakte de bende gebruik van een botnet dat uit 1,7 miljoen besmette computers bestond

Het malafide advertentienetwerk wist op deze manieren miljarden views van advertenties te vervalsen, waardoor bedrijven meer dan 7 miljoen dollar voor advertenties betaalden die nooit door echte mensen waren gezien. De Russische man verdiende met zijn operatie meer dan 4,8 miljoen dollar, aldus de Amerikaanse autoriteiten. Hij werd eind 2018 in Bulgarije aangehouden en begin 2019 aan de Verenigde Staten uitgeleverd.