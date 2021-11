Inbraak op server Australische waterleverancier maandenlang onopgemerkt

Een inbraak op een webserver van de Australische waterleverancier Sunwater is negen maanden lang onopgemerkt gebleven, zo meldt de algemene Rekenkamer van de provincie Queensland in een auditrapport (pdf). Sunwater is de grootste leverancier van Queensland en verzorgt de watervoorziening voor de landbouw, industrie en stedelijke gebieden. Aanvallers hadden van augustus 2020 tot mei 2021 toegang tot de server.

De webserver draaide een oudere en kwetsbaardere softwareversie, waardoor aanvallers toegang wisten te krijgen. Op de server stond klantinformatie. De aanvallers plaatsten echter een bestand op de server om verkeer naar een niet nader genoemd online videoplatform te vergroten. Na ontdekking van de inbraak nam Sunwater verschillende maatregelen, waaronder het updaten van software, het toepassen van een strenger wachtwoordbeleid en het monitoren van inkomend en uitgaand netwerkverkeer.