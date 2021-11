Ministerie waarschuwt voor nagemaakte CoronaCheck Scanner-app

Door Anoniem: "Het verspreiden van de app is op zichzelf niet strafbaar, gebruik ervan wel."



Waarom denken wij toch in Nederland altijd dat alleen het strafbaar stellen van gebruik iets uithaalt?

Waarom durven we niet makers van 'bij gebruik illegaal' spul aan te pakken?









Dat is veel breder dan deze rommel overigens: ook bij (stuntwebwinkel xyz) zijn spullen te koop die je absoluut in NL niet zou mogen gebruiken zonder vergunning (denk aan zeer zware lazers etc). Zo bij elkaar te klikken voor elke student, die helemaal niet weet dat je het niet mag gebruiken.









Op deze manier lopen juist weer de goedwillenden een kans op problemen, die deze app wellicht per abuis installeren en denken dat het de echt is.



Notice and Takedown op een App is toch niet zo moeilijk voor iets als overheden?

Op alle geschreven software zit autheursrecht, dus ook op patches, cracks en dit soort software."Iedere Nederlander dient de wet te kennen"Iedereen die dit soort items gebruikt moet zichzelf dus eerst inlezen in hoeverre dat wel of niet mag.De app op zich is dus niet verboden, het beruik wel.