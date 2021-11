Belgische regering wil dat banken 24/7 bereikbaar zijn voor slachtoffers phishing

Belgische banken moeten ervoor zorgen dat slachtoffers van phishing op elk moment van de dag hun rekening kunnen laten blokkeren, zo vindt staatssecretaris De Bleeker voor Consumentenbescherming. Op dit moment spelen er volgens De Bleeker twee problemen waar phishingslachtoffers tegenaan lopen.

Ten eerste zijn sommige banken tijdens avonden en weekenden onbereikbaar. Daarnaast is er onduidelijkheid over de te volgen procedure. Slachtoffers van phishing blokkeren vaak hun betaalpas, maar vergeten in de hectiek hun rekening te blokkeren, aldus de staatssecretaris. "Intussen kunnen oplichters echter geld overzetten naar andere rekeningen", aldus De Bleeker, die wil dat slachtoffers ook buiten kantooruren bij hun bank terechtkunnen.

Banken zijn nu gevraagd om voor beide problemen met een oplossing te komen. Tegen het einde van dit jaar zouden banken 24/7 bereikbaar moeten zijn. "Het is cruciaal dat consumenten op eender welk moment van de dag of nacht hun persoonlijke rekening kunnen blokkeren en op die manier controle hebben over hun financiële middelen", stelt de staatssecretaris.

Verder zal de website Card Stop, waar bankklanten hun betaalpas kunnen blokkeren, bij blokkering slachtoffers doorverwijzen naar een unieke pagina waar alle informatie te vinden zal zijn per bank. Op die website zal duidelijk vermeld staan hoe banken zijn te benaderen om rekeningen en apps te blokkeren. De ene bank is namelijk alleen telefonisch bereikbaar, terwijl bij de andere een online formulier moet worden ingevuld.

De staatssecretaris wil dat halverwege volgend jaar de procedure eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt gemaakt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via een automatische doorschakeling naar de bank van de betrokken klant. "Helaas gaan phishers steeds creatiever en driester te werk en blijven er slachtoffers vallen. Wanneer dat gebeurt, hebben mensen heel wat aan hun hoofd. Het laatste wat hen op dat ogenblik vooruithelpt is een complex systeem om eigenhandig hun geld te beschermen of een bank die onbereikbaar blijkt", merkt De Bleeker op.