Microsoft stopt met twee jaarlijkse feature-updates voor Windows 10

Microsoft stopt met het twee keer per jaar uitbrengen van feature-updates voor Windows 10. In plaats daarvan zullen deze updates nog maar één keer per jaar verschijnen. Afhankelijk van de gebruikte Windows-versie worden de feature-updates achttien of dertig maanden met beveiligingsupdates ondersteund. Met de aanpassing wil Microsoft de releases van Windows 10 gelijk laten lopen aan die van Windows 11.

Het techbedrijf deed de aankondiging bij de lancering van de Windows 10 November 2021 Update. Deze feature-update introduceert verschillende nieuwe functionaliteiten, waaronder de ondersteuning van Wifi 6 met het Wifi Protected Access 3 Hash-to-Element protocol (WPA3 H2E). Dit protocol moet een betere bescherming bieden tegen sidechannel-aanvallen waarbij wifi-wachtwoorden kunnen worden gestolen.

Verder zijn er beveiligingsverbeteringen voor verschillende Windowsonderdelen doorgevoerd, waaronder de kernel, het app-platform en virtualisatie. Ook komen instellingen van Group Policy en mobile device management (MDM) meer met elkaar overeen. Meer dan veertienhonderd Group Policy-instellingen zijn nu ook via MDM te configureren.

Microsoft roept organisaties op om de Windows 10 November 2021 Update gericht te testen om zo te kijken of apps, apparaten en hun infrastructuur met de nieuwe release goed blijft werken. De volgende feature-update voor Windows 10 staat gepland voor de tweede helft van 2022. Microsoft benadrukt dat het tenminste één versie van Windows 10 blijft ondersteunen tot het einde van de supportperiode op 14 oktober 2025.