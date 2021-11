Exchange Server 2013 ook kwetsbaar voor actief aangevallen beveiligingslek

Exchange Server 2013 is ook kwetsbaar voor een actief aangevallen beveiligingslek waardoor aanvallers de mailserver kunnen overnemen. Microsoft bracht op 9 november beveiligingsupdates uit voor Exchange Server 2016 en 2019 en heeft de patch nu ook voor Exchange Server 2013 beschikbaar gesteld.

Op het moment dat Microsoft de update uitrolde werd er al misbruik van het beveiligingslek gemaakt. Verdere details werden niet gegeven, behalve dat meerdere onderzoekers het probleem aan Microsoft hadden gerapporteerd en het techbedrijf de kwetsbaarheid zelf ook had gevonden.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2021-42321 , maakt het mogelijk voor een geauthenticeerde aanvaller om willekeurige code op de server uit te voeren. De aanvaller moet in dit geval over inloggegevens van een legitieme gebruiker beschikken om de server aan te vallen. De inloggegevens zouden bijvoorbeeld via phishing kunnen worden gestolen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 8,8 beoordeeld.