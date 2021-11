Mozilla stopt ondersteuning wachtwoordmanager Firefox Lockwise

Mozilla stopt per 13 december de ondersteuning van de Firefox Lockwise-app voor Android en iOS, waardoor gebruikers van de wachtwoordmanager geen beveiligingsupdates en support meer zullen ontvangen. Gebruikers worden opgeroepen om opgeslagen wachtwoorden met de Firefox-browser te synchroniseren.

Via Firefox Lockwise kunnen gebruikers hun wachtwoorden opslaan en die vanaf andere apparaten benaderen. Gebruikers moeten in dit geval zowel de mobiele app als de desktop-extensie hebben geïnstalleerd. Daarnaast is het gebruik van een Firefox Account verplicht. Mozilla heeft besloten de support van de Lockwise-app te beëindigen. "De applicatie blijft mogelijk op je toestel werken, maar zal geen support en beveiligingsupdates ontvangen", aldus de Firefox-ontwikkelaar.

Gebruikers kunnen vanaf 13 december opgeslagen wachtwoorden in de Firefox-browser benaderen. In dit geval moeten gebruikers wel eerst hun wachtwoorden via een Firefox-account met hun browser synchroniseren. In het geval van Firefox voor iOS wordt dit al met in Lockwise opgeslagen wachtwoorden gedaan.