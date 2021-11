Vierduizend webwinkels besmet met malware die creditcardgegevens steelt

De Britse overheid heeft ruim vierduizend webwinkels gevonden waar aanvallers via een kwetsbaarheid in webshopsoftware Magento malware aan hadden toegevoegd die creditcardgegevens steelt. Het National Cyber Security Centre (NCSC) ontdekte tot eind september in totaal 4151 gecompromitteerde webwinkels.

De malware die de aanvallers aan de bestelpagina's hadden toegevoegd steelt creditcardgegevens die klanten tijdens het afrekenen invullen. Uit onderzoek bleek dat de aanvallers via een bekende kwetsbaarheid in de Magento-software, waarop de webwinkels draaien, toegang hadden gekregen. Vervolgens konden ze de kwaadaardige code toevoegen.

De webshops in kwestie hadden nagelaten een beschikbare beveiligingsupdate te installeren. Het NCSC heeft alle winkels voor de aanwezige malware gewaarschuwd en opgeroepen de Magento-patch te installeren. Van hoeveel klanten de creditcardgegevens zijn gestolen is onbekend.