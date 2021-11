Zeeuwse slachtoffers bankhelpdeskfraude voor twee miljoen euro bestolen

Het aantal mensen in Zeeland dat slachtoffer is geworden van bankhelpdeskfraude kende dit jaar een explosieve stijging, waarbij criminelen er uiteindelijk met zo'n twee miljoen euro vandoor gingen. In heel 2020 deden in totaal 50 Zeeuwen aangifte dat ze het slachtoffer waren geworden van bankhelpdeskfraude. Tot 1 november van dit jaar ontving de politie in totaal 254 aangiften. De totale schade voor dit jaar bedraagt zo'n twee miljoen euro. Dat komt neer op bijna achtduizend euro per slachtoffer.

Op een enkele uitzondering na zijn de slachtoffers vaak 70 jaar of ouder. De verdeling van man en vrouw is ongeveer gelijk. "Criminelen zoeken het in deze groep, omdat de slachtoffers meer vertrouwen hebben in een instituut als de bank en zij minder digitaal vaardig zijn. Tot slot bezitten deze mensen over het algemeen meer geld dan jongeren", zo laat de politie weten.

Volgens de politie maken de criminelen bij het uitzoeken van hun slachtoffers gebruik van lijsten waarop persoons- en bankgegevens staan. Deze lijsten zijn via internet of social media te koop. In het onderzoek naar bankhelpdeskfraude zijn de afgelopen maanden drie verdachten aangehouden en heeft politie naar eigen zeggen zicht op tientallen vooralsnog onbekende verdachten gekregen. De politie heeft nu het publiek om hulp gevraagd bij het herkennen van vijf onbekende daders.