Grapperhaus: volgend kabinet moet beslissen over minister voor cybersecurity

Het volgende kabinet moet beslissen of er een aparte minister voor cybersecurity moet komen met een ministerie-overkoepelende taak. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten. Tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid kwam ook een aparte minister voor cybersecurity of digitale zaken ter sprake.

"Een ander zwak punt is dat wij — ik zeg het maar even netjes — geen cyberopperhoofd hebben", stelde PVV-Kamerlid Helder. Ze merkte op dat cybersecurity en de aanpak van cybercrime een ministerie-overkoepelende taak zijn. "Het moet dus geen coördinerend minister, maar een aparte minister zijn. Noem het bijvoorbeeld een minister voor Digitale Zaken. Is de minister dat met mij eens? Ik doel dan niet op de naam, maar wel op één minister."

In een reactie laat Grapperhaus weten dat het nieuwe kabinet over een dergelijke nieuwe minister moet beslissen. "De verschillende betrokken departementen zijn binnen de huidige situatie vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid met elkaar met deze opgave aan de slag. Als coördinerend bewindspersoon zie ik het als mijn taak om dit werk niet van hen over te nemen, maar mijn collega’s aan te sporen of te adviseren. Een te gecentraliseerde aanpak van cyber gerelateerde onderwerpen leidt mogelijk tot een verlies van expertise en verantwoordelijkheid", aldus de minister.

Hij wijst daarbij naar het advies van de Cyber Security Raad waarin wordt gepleit voor een onderraad voor cybersecurity. "Want we moeten waken voor een te versnipperde aanpak en de eenheid in strategie en implementatie moet geborgd zijn. De afgelopen jaren is ook mijn inzet geweest om zoveel mogelijk de samenwerking te versterken", voegt Grapperhaus toe.