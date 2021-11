Clearview AI krijgt mogelijk boete van 20 miljoen euro voor overtreden privacywet

De Britse privacytoezichthouder ICO is voornemens om het gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI een boete van twintig miljoen euro op te leggen voor het overtreden van de Britse privacywetgeving. Clearview verzamelde foto's van Facebook, LinkedIn en andere websites voor het trainen van een gezichtsherkenningssysteem.

Dit systeem bevat volgens de ICO een database van tien miljard verzamelde afbeeldingen. Daarmee kunnen politiediensten onbekende verdachten herkennen. Meer dan zeshonderd Amerikaanse politie- en opsporingsdiensten zouden van Clearview gebruik hebben gemaakt. De Britse privacytoezichthouder stelt dat de afbeeldingen in de database van Clearview mogelijk zonder medeweten van mensen via publiek beschikbare bronnen zoals social media zijn verzameld.

Daarbij heeft Clearview de Britse privacywetgeving mogelijk op verschillende punten overtreden. Zo is informatie van Britse burgers niet op een redelijke wijze verwerkt, is informatie oneindig bewaard, is er geen rechtmatige reden voor het verzamelen van de informatie, is er niet voldaan aan de databeveiligingsstandaarden voor biometrische data zoals onder de AVG en Britse privacywetgeving gelden, zijn mensen niet geïnformeerd over wat er met hun data gebeurt en vraagt Clearview om aanvullende persoonlijke informatie, waaronder foto's, wat mensen die hun data willen verwijderen hiervan kan weerhouden.

Clearview krijgt nu de mogelijkheid om op het voornemen van de ICO te reageren, waarna de toezichthouder met een definitieve beslissing zal komen. Potentiële boetes van de ICO kunnen in de praktijk veel lager uitvallen. Zo was de toezichthouder voornemens om hotelketen Marriott wegens een datalek een boete van 110 miljoen euro op te leggen, maar die kwam uiteindelijk uit op 20 miljoen euro. In het geval van een datalek bij British Airways werd er een bedrag van 200 miljoen euro genoemd, maar kwam de definitieve boete op 22 miljoen euro uit.