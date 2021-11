Malafide apps in Google Play Store 300.000 keer gedownload

Onderzoekers hebben in de Google Play Store verschillende malafide apps met in totaal 300.000 downloads ontdekt die zich voordoen als gratis qr-codelezers, pdf-scanners en crypto-apps, maar in werkelijkheid proberen om de gebruiker malware te laten installeren.

Dat meldt securitybedrijf Threat Fabric in een analyse. Zodra gebruikers de malafide apps via de Google Play Store hebben geïnstalleerd verschijnt er een melding dat ze een update moeten installeren. Deze update is niet afkomstig vanuit de Play Store, maar vereist dat gebruikers het installeren van onbekende apps inschakelen. Dit staat vanwege beveiligingsredenen standaard in Android uitgeschakeld.

De update is in werkelijkheid een banking trojan die gegevens voor internetbankieren probeert te stelen. Na de installatie van de "update" vraagt die om aanvullende permissies. Wanneer de gebruiker deze permissies verleent heeft de malware volledige controle over het toestel en kan allerlei acties in naam van het slachtoffer uitvoeren.

Volgens de onderzoekers hebben de malafide apps veel positieve reviews. Het aantal installaties gecombineerd met deze recensies zouden Androidgebruikers ervan kunnen overtuigen om de apps te installeren, aldus de onderzoekers. Daarnaast bieden de malafide apps de beloofde functionaliteit, wat gebruikers verder doet geloven dat het om legitieme applicaties gaat.