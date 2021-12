CBS: bijna drie kwart Nederlanders bezit Internet of Things-apparaat

Bijna drie kwart van de Nederlanders bezit één of meerdere Internet of Things (IoT)-apparaten, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek onder ruim zesduizend mensen van twaalf jaar of ouder. Het gaat dan met name om slimme meters die volgens het statistiekenbureau bij 59 procent van de deelnemers aan het onderzoek in gebruik zijn.

Nederland is koploper in Europa als het gaat om het aantal inwoners dat in het bezit is van bijvoorbeeld een slimme elektriciteitsmeter, thermostaat of verlichting. 69 procent van de inwoners van 16 tot 75 jaar was vorig jaar in het bezit van dergelijke apparaten. Het EU-gemiddelde bedroeg 8 procent. Nederland loopt in de EU ook voorop als het gaat om het gebruik van een virtuele assistent via een app of smart speaker. Twintig procent van de ondervraagde Nederlanders maakte hier vorig jaar gebruik van, tegenover het EU-gemiddelde van elf procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ruim een kwart een slimme thermostaat in huis heeft. Verlichting, slimme stekkers of andere systemen voor slim wonen en rookmelders, beveiligingscamera’s of andere veiligheidssystemen zijn minder in gebruik; respectievelijk 14 en 11 procent gaf aan zulke systemen thuis te gebruiken. Zes procent had thuis huishoudelijke apparaten, zoals een robotstofzuiger, koelkast of koffiezetapparaat die met internet zijn verbonden. Naast slimme apparaten en systemen voor het huis, gebruikte bijna twintig procent slimme accessoires, zoals een smartwatch of een bewegingsmeter.

Privacy

Van de ondervraagde Nederlanders die geen gebruik van IoT-apparatuur maken noemt 77 procent als reden dat zij er geen behoefte aan hebben. 29 procent vindt de apparaten te duur en 25 procent heeft zorgen over de privacy en veiligheid van het Internet of Things. Vijf procent denkt dat IoT-apparaten een gevaar voor de gezondheid zijn.