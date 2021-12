Gevangenissen krijgen geen gsm-paraplu voor blokkeren telefoonverkeer

Gevangenissen krijgen geen gsm-paraplu voor het blokkeren van mobiel telefoonverkeer van gevangenen, zo heeft demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten. De minister reageerde op Kamervragen van de VVD over het gebruik van mobiele telefoons door gedetineerden.

Dekker stelt dat gedetineerden niet over mobiele telefoons mogen beschikken. "Omdat ze dan ongecontroleerd met de buitenwereld kunnen communiceren en zo door kunnen gaan met crimineel handelen." VVD-Kamerlid Ellian wilde weten wat er wordt gedaan om communicatie met de buitenwereld door gedetineerden te beperken.

Zo worden telefoongesprekken standaard opgenomen en luistert de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) deze uit om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen of om de veiligheid in de inrichting te handhaven, legt Dekker uit. Verder is er een toegangscontrole voor gedetineerden en bezoekers, worden luchtplaatsen op verboden waar geïnspecteerd en vinden er periodieke celinspecties plaats. Ook worden zogenaamde mobifinders en honden ingezet die telefoons kunnen opsporen.

De DJI heeft ook onderzoek gedaan naar het gebruik van een gsm-paraplu om telefoonverkeer te blokkeren. Verschillende bedrijven hebben vervolgens hun oplossingen laten zien en offertes uitgebracht. "De technische complexiteit, de beperkte effectiviteit en de hoge kosten die gemoeid gaan met de gsm-paraplu hebben ertoe geleid dat de opdracht niet is gegund en daarmee is stopgezet", aldus de minister.

Dekker noemt dit een teleurstellend resultaat. "Het versterken van het tegengaan van telefoongebruik is en blijft een belangrijk onderdeel van de aanpak om crimineel handelen in detentie tegen te gaan." De DJI doet nu verder onderzoek naar de mogelijkheden van gsm-detectie binnen het gevangeniswezen, waarbij wordt samengewerkt met politie. De minister zal later met meer informatie over dit onderzoek komen.