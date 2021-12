Onderzoekers vinden 226 kwetsbaarheden in negen populaire wifi-routers

Onderzoekers hebben in negen populaire wifi-routers in totaal 226 kwetsbaarheden gevonden zoals hardcoded en standaard wachtwoorden en het gebruik van verouderde en kwetsbare libraries. Voor het onderzoek van IoT Inspector en het Duitse computermagazine Chip (pdf) werd de firmware van de negen wifi-routers automatisch op vijfduizend bekende kwetsbaarheden en andere problemen geanalyseerd.

Dit leverde in totaal 226 kwetsbaarheden op. Het ging met name om het gebruik van verouderde Linux-kernels en versies van BusyBox, standaard wachtwoorden zoals admin en hardcoded wachtwoorden in plaintext. De meeste beveiligingslekken, 32 in totaal, werden in de TP-Link Archer AX6000 aangetroffen. De onderzoekers waarschuwden de fabrikanten, die daarop met firmware-updates kwamen.

"Het wijzigen van wachtwoorden bij het eerste gebruik en het inschakelen van de automatische updatefunctie moet standaard bij alle IoT-apparaten zijn, ongeacht of het apparaat in een thuis- of kantoornetwerk wordt gebruikt. Het grootste gevaar, naast kwetsbaarheden die de fabrikant introduceert, is het gebruik van een IoT-apparaat onder het motto 'plug, play and forget'", waarschuwt Jan Wendenburg van IoT Inspector.