Google verwijdert The Pirate Bay-domeinen vrijwillig uit zoekresultaten

Google heeft The Pirate Bay en meer dan honderd gerelateerde domeinen vrijwillig uit de zoekresultaten verwijderd voor gebruikers met een Nederlands ip-adres. Daarbij verwijst het techbedrijf naar een verzoek van Stichting Brein, dat een kopie van een gerechtelijk bevel bevat.

Dit bevel van vorig jaar oktober verplicht de Nederlandse internetproviders Ziggo, XS4ALL en KPN om The Pirate Bay en mirrors van de website te blokkeren. Google is geen partij in deze zaak, maar kreeg toch een kopie van het vonnis door Brein toegestuurd. De stichting laat tegenover TorrentFreak weten dat het vaker voorkomt dat internetdiensten besluiten om te voldoen aan een gerechtelijk bevel dat niet direct aan hen gericht is.