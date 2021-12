Russische toezichthouder wil nog eens zes vpn-providers gaan blokkeren

De Russische telecomtoezichthouder Roskomnadzor is van plan om nog eens zes vpn-diensten in het land te gaan blokkeren. Het gaat om Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN en PrivateTunnel. In 2019 waarschuwde Roskomnadzor meerdere vpn-diensten dat ze binnen dertig dagen met een systeem van de overheid verbinding moesten maken om de websites die hierin zijn opgenomen te blokkeren.

Roskomnadzor dreigde vpn-providers die niet wilden meewerken af te sluiten. Alleen de vpn-dienst van antivirusbedrijf Kaspersky werkte hieraan mee, meldt het Russische persbureau Interfax. Vpn-providers ExpressVPN, Nord VPN, Hola!VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited en Speedify VPN werden daarop door de toezichthouder geblokkeerd.

Russische bedrijven die van de vpn-diensten gebruikmaken kunnen dit aangeven en zullen door Roskomnadzor op een whitelist worden geplaatst. Eerder besloot Opera, waarvan de browser over een ingebouwde vpn-dienst beschikt, te stoppen met het aanbieden van de vpn-dienst in Rusland.