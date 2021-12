Big Brother Awards dit jaar als podcastserie over grootste privacyschenders

Elk jaar organiseert burgerrechtenbeweging Bits of Freedom de Big Brother Awards, de prijs voor de grootste privacyschenders van het jaar, maar de editie van 2021 zal vanwege de aanhoudende coronamaatregelen een achtdelige podcastserie zijn.

"Door de coronacrisis worden er maatregelen getroffen die vergaande inbreuk maken op onze rechten en vrijheden. Maar we hebben ook tal van zorgelijke ontwikkelingen gezien die niets met de coronacrisis te maken hadden", aldus de burgerrechtenbeweging. Die noemt als voorbeeld het recht op onderwijs, de vrijheid van ondernemerschap en het recht om te demonstreren. "Ook het recht op privacy werd het afgelopen jaar bevraagd en gewogen. Soms met meer, en soms met minder zorgvuldigheid."

Volgens Bits of Freedom-directeur Evelyn Austin wordt er elk jaar bij de Big Brother Awards stilgestaan bij de vraag hoe het is gesteld met het recht op privacy in Nederland. "Dit jaar is het moeilijker dan ooit antwoord geven", laat ze weten. Om de vraag toch te beantwoorden wordt de Big Brother Awards dit jaar als podcast georganiseerd, waarbij in acht afleveringen met verschillende experts de grootste privacyschendingen van het afgelopen jaar worden besproken.

Uiteindelijk zullen een Publieksprijs en Expertprijs worden uitgereikt voor de grootste privacyschenders van het jaar. Voor iemand die zich juist inzette voor privacy is er de Felipe Rodriguez Award. Demissionair ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en De Jonge van Volksgezondheid en demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Financiën werden onlangs genomineerd voor de Big Brother Awards Publieksprijs. De nominaties voor de Expertprijs zijn nog niet bekend.