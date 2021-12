Phishingverdachten gebruikten wifi-netwerk slachtoffers voor overboekingen

Dat "Mensen weten niet meer welke berichten ze kunnen vertrouwen" lijkt me een noodzakelijk stap in de richting van een collectief, gezond, wantrouwen ten aanzien van bijna alles wat we via elektronische berichtendiensten ontvangen.

De volgende stap is dat men leert hoe te onderzoeken of een bericht legitiem is. Dat is niet eenvoudig, maar het begint met gezond verstand gebruiken. Dus niet langer klakkeloos geloven wat je ontvangt.