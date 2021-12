Rijksoverheid gaf Facebook voorrang voor aansluiting op hoogspanningsnet

Voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft Facebook voorrang gegeven voor een aansluiting op het hoogspanningsnet, dat meldt NRC op basis van documenten die via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn vrijgegeven (pdf). Facebook is van plan om in de gemeente Zeewolde één van de grootste datacentra van Europa neer te zetten.

Het techbedrijf dreigde een andere locatie in Europa te zullen zoeken als het geen uitzonderingspositie kreeg. Wiebes heeft vervolgens, ondanks grote bezwaren van zijn eigen ambtenaren en staatssecretaris, een aansluiting voor Facebook geregeld, zo meldt de krant. Alle reguliere procedures voor grootgebruikers van elektriciteit werden daarbij gepasseerd.

In een brief van augustus vorig jaar uiten topambtenaren hun twijfels over het meewerken aan het datacenter van Facebook. "Deze vestiging is namelijk niet in lijn met het bestaande en voorgenomen beleid dat grote hyperscale datacenters in de randen van Nederland dienen te vestigen. Ook is de economische meerwaarde beperkt", zo staat in de brief.

Na advies van de landsadvocaat gaat het ministerie om en stuurt Wiebes een brief naar netbeheerder Liander. "Het belang van de vestiging van deze onderneming in Nederland rechtvaardigt mijns inziens dat TenneT en Liander voor de aansluiting van Tulip ook in enige mate afwijken van de gebruikelijke werkwijze en een innovatie aanpak realiseren", schrijft de minister daarin. Met Tulip wordt Facebook bedoeld.

Of het datacentrum er ook daadwerkelijk komt zal de gemeenteraad van Zeewolde op 16 december beslissen. Onlangs namen het college van burgemeester en wethouders in Zeewolde een positief besluit over de komst van het datacentrum.