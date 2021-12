Zoho waarschuwt voor actief aangevallen zerodaylek in Desktop Central

Softwarebedrijf Zoho waarschuwt voor een actief aangevallen zerodaylek in Desktop Central en roept organisaties op om de beschikbaar gemaakte beveiligingsupdate te installeren. De afgelopen maanden maken aanvallers misbruik van meerdere kwetsbaarheden in de software van Zoho.

Desktop Central is een oplossing voor systeembeheerders voor het uitvoeren van patchmanagement, het uitrollen van software, mobile device management en het op afstand overnemen van systemen om problemen te verhelpen. Een kritieke kwetsbaarheid in de software, aangeduid als CVE-2021-44515, maakt remote code execution op Desktop Central-servers mogelijk.

Door het versturen van een speciaal geprepareerd request kan een aanvaller ongeautoriseerde toegang krijgen en willekeurige code uitvoeren, aldus Zoho. Volgens het softwarebedrijf maken aanvallers al voor het uitkomen van de beveiligingsupdate misbruik van de kwetsbaarheid.

Vorige week waarschuwde de FBI nog voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus (CVE-2021-44077). Verder kregen Amerikaanse overheidsinstanties van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) een deadline voor het patchen van een ander lek in ServiceDesk Plus (CVE-2021-37415) en maakte Microsoft melding van een wereldwijde spionagecampagne via een beveiligingslek in ManageEngine ADSelfService Plus (CVE-2021-40539).