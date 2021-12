Engelse Spar-winkels accepteren door cyberaanval alleen nog contant geld

Honderden winkels van supermarktketen Spar in het noorden van Engeland zijn dit weekend getroffen door een cyberaanval, waarop een deel werd gesloten en de winkels die open zijn alleen nog contant geld accepteren. Details over de aanval zijn niet gegeven, maar die heeft voor een "volledige it-uitval" gezorgd, aldus een verklaring van de supermarktketen op Twitter.

De aanval raakte ruim driehonderd Spar-winkels, die daarop de deuren sloten of geen pinpassen of creditcards meer accepteren. Medewerkers hebben ook geen toegang meer tot e-mail, meldt The Guardian. Wanneer de systemen weer zijn hersteld is op dit moment onbekend. Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) is een onderzoek naar de aanval gestart.