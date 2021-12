Blok: Facebook kreeg geen voorrang bij aansluiting op hoogspanningsnet

Facebook heeft geen voorrang gekregen voor een aansluiting op het Nederlandse hoogspanningsnet, zo stelde demissionair minister Blok van Economische Zaken gisteren tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Vorige week meldde NRC op basis van documenten die via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn vrijgegeven dat voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken Facebook voorrang had gegeven voor een aansluiting op het hoogspanningsnet.

Facebook wil in de gemeente Zeewolde één van de grootste datacentra van Europa neerzetten. Het techbedrijf dreigde een andere locatie in Europa te zullen zoeken als het geen uitzonderingspositie kreeg. Twijfels van topambtenaren over het meewerken aan het datacenter van Facebook werden door Wiebes terzijde geschoven. De berichtgeving was voor DENK aanleiding om opheldering te vragen aan demissionair minister Blok van Economische Zaken.

"Klopt het dat Facebook, of Meta, voorrang heeft gekregen en dat andere bedrijven nu langer moeten wachten? Waarom zijn de adviezen van de ambtenaren niet opgevolgd? Wat was exact de betrokkenheid van minister Wiebes? En, tot slot, klopt het dat Facebook ook nog eens 90 procent korting kreeg op de tarieven?", vroeg DENK-Kamerlid Azarkan.

Volgens de minister heeft Facebook geen voorrang gekregen. "Het Nederlandse elektriciteitsnet kent een aansluitplicht voor iedereen die daar een aanvraag voor doet. Facebook was sowieso aangesloten." Het verzoek van Facebook ging over de mogelijkheid voor een directe aftakking van het hoogspanningsnet. "Dus dat is geen voorrang. Dat is een ander soort aftakking, die ook door Facebook zelf betaald zou worden", merkte Blok op.

Wat betreft de twijfels van topambtenaren laat de minister weten dat in de nota alleen voor- en nadelen werden gegeven en geen negatief advies. Daarnaast is de landelijke omgevingsvisie, waarin wordt gepleit voor de plaatsing van datacentra aan de rand van het land, adviserend en niet bindend, gaat Blok verder.

De minister stelt dat Wiebes als minister van Economische Zaken verantwoordelijk is voor het onderdeel energievoorziening en daarom de vraag over de aparte aftakking kreeg. "Er is lokale steun voor deze investering en het is binnen de kaders van de wet mogelijk. Nogmaals, het is geen voorrang. Het is een specifiek type aftakking, dat niet voor het eerst gemaakt wordt en waar de afnemer zelf ook voor betaalt. Dus alles afwegend heeft de minister deze keuze gemaakt", merkte Blok op. Hij kon nog geen antwoord over de mogelijke korting geven en zal daar later op terugkomen.