Telefoonlijst leverancier valalarmen gebruikt voor bankhelpdeskfraude

Criminelen hebben een telefoonlijst van een leverancier van valalarmen gebruikt, alsmede andere instellingen en bedrijven, voor het plegen van bankhelpdeskfraude en phishing en konden zo honderdduizenden euro's van ouderen stelen. Tweehonderd slachtoffers deden aangifte bij de politie die voor 724.000 euro werden opgelicht, meldt rechtbankverslaggever Riks Ozinga van RTV Utrecht.

"Je hebt het dan over kwetsbare ouderen en die contactgegevens werden dan gebruikt om slachtoffers te benaderen", zo laat hij weten. Naast klantenlijst van de valalarmleverancier gebruikten de verdachten ook lijsten met telefoonnummers en andere contactgegeven die van instellingen en bedrijven afkomstig waren, laat Ozinga via Twitter weten. "Die bellijsten zouden zij van iemand gekocht hebben. Die persoon staat overigens niet terecht in deze zaak."

De daders benaderden hun slachtoffers via e-mail en telefoon en deden zich voor als bankmedewerker. Vervolgens werd slachtoffers verteld dat ze hun geld naar een veilige rekening moesten overmaken. De vaak tienduizenden euro's die slachtoffers overmaakten kwamen terecht op de rekeningen van katvangers. Ook probeerden de daders inloggegevens voor internetbankieren te ontfutselen.

De zaak kwam aan het rollen na opvallend veel meldingen over jongeren in de regio Amersfoort die zich via social media als katvanger hadden laten ronselen. Gisteren stonden zes verdachten in deze zaak voor de rechter. Het gaat om vijf mannen en een vrouw, allemaal begin twintig. De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat vandaag en morgen verder.