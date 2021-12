Amsterdam gaat gebruikte laptops via "voedselbank" aan inwoners aanbieden

Amsterdam opent morgen de eerste "cyberbank" van Nederland, een soort voedselbank die laptops aan inwoners met een laag inkomen aanbiedt. Bedrijven, organisaties en particulieren kunnen hun gebruikte laptops, zolang die niet ouder zijn dan vijf jaar, bij de cyberbank aanbieden. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt knappen deze laptops op.

Vervolgens kunnen Amsterdammers met een laag inkomen en een Stadspas met groene stip op de laptops aanspraak maken. "Tijdens de coronapandemie is de kloof tussen mensen die wel en mensen die niet mee kunnen komen in de digitale wereld groter geworden.", zo laat de gemeente Amsterdam weten. Sinds de eerste coronagolf heeft de gemeente via het project "Iedereen verbonden" al ruim 3700 Amsterdammers van een opgeknapte laptop voorzien. Met de cyberbank moet de digitale kloof verder worden gedicht.

De cyberbank wordt morgen geopend. Particulieren en organisaties kunnen hier dan ook hun oude laptops inleveren. De opgeknapte laptops, waar twintig euro statiegeld op zit, worden vanaf begin 2022 onder Amsterdammers verdeeld. Particulieren die hun laptop aanbieden wordt geadviseerd om hun data via het programma CCleaner te verwijderen. Wie zijn data niet wist kan dit door de ict-partner van de cyberbank laten doen.