SP pleit voor invoering van meldplicht bij ransomware-aanvallen

De SP wil dat slachtoffers van ransomware-aanvallen verplicht worden dit te melden om zo andere organisaties te waarschuwen. Demissionair minister Grapperhaus wil vooral inzetten op het versterken van de "digitale dijkbewaking" als antwoord op aanvallen met ransomware. Dat blijkt uit een recent overleg van de vaste commissie voor Digitale Zaken.

Tijdens het overleg van de commissie, dat over online veiligheid en cybersecurity ging, werd er ook over ransomware gesproken. Volgens SP-Kamerlid Leijten is nu onbekend hoeveel schade ransomware veroorzaakt doordat de meldingsbereidheid van getroffen organisaties zo laag is. "Dat moet anders, want we kunnen deze criminelen alleen treffen door het verdienmodel aan te pakken, te leren hoe ze werken en die ervaringen te delen. Is het kabinet bereid een meldingsplicht in te stellen voor als je slachtoffer wordt van ransomware?", vroeg Leijten aan Grapperhaus.

"Dan kunnen we namelijk informatie uitwisselen en kunnen we proberen het verdienmodel aan te pakken, door bijvoorbeeld geen losgeld te betalen. Is het kabinet het met de SP eens dat we dit als norm moeten inzetten? En is het kabinet bereid om dit uit te werken?", vroeg het SP-Kamerlid verder. De minister stelde dat er al een meldplicht voor vitale aanbieders geldt en er wordt gekeken om die verder uit te breiden. "Hoe dat zou moeten lopen, lijkt me een goed punt van discussie tussen uw Kamer en het kabinet."

Volgens Leijten is het belangrijk dat organisaties op een veilige manier melding moeten kunnen doen. "Dat betekent niet dat het een publieke melding moet zijn en dat het meteen in de krant moet staan. Ik begrijp heel erg goed dat je dat op een veilige manier moet doen", merkte ze op. "We moeten het ook begeleiden als gezegd wordt dat er geen losgeld wordt betaald. Je moet weten dat je meteen hulp kunt krijgen met het misschien oplossen daarvan. Ik zou er heel erg voor zijn dat we dat wel creëren. Dat kan je via zo'n meldingsplicht doen."

Dijkbewaking

Grapperhaus herhaalde het overheidsadvies om bij ransomware geen losgeld te betalen. "We moeten echt alle nuances heel goed met elkaar gaan bekijken. We hebben gewoon te maken met geavanceerde, internationaal georganiseerde cybercriminele groeperingen. Houd er dus rekening mee dat die niet door één keer betalen voorgoed van het bord zijn."

De minister wil dan ook vooral inzetten op preventie. "We moeten even doordenken. Als we dat ransomwaregedoe zo veel mogelijk willen temmen, dan is het allerbelangrijkste dat iedereen zijn systemen met optimale digitale dijkbewaking zo veilig mogelijk houdt. Dat is het eerste. Het tweede is dat iedereen zo veel mogelijk moet melden wat er gebeurt." Organisaties die hun "digitale dijkbewaking" op orde hebben zouden veel minder schade hebben van ransomware, als er al schade is, aldus de minister.