WikiLeaks-oprichter Julian Assange kan aan VS worden uitgeleverd

De Amerikaanse autoriteiten hebben het hoger beroep gewonnen over de uitlevering van Julian Assange, wat inhoudt dat het Verenigd Koninkrijk de WikiLeaks-oprichter aan de Verenigde Staten kan uitleveren. In januari oordeelde een Britse rechter dat Assange niet aan de Verenigde Staten mag worden uitgeleverd. De rechter stelde dat de Amerikaanse autoriteiten niet kunnen voorkomen dat hij in een Amerikaanse cel zelfmoord pleegt.

De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Ook stellen de Amerikaanse autoriteiten dat hij samen met klokkenluider Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten. Assange zou Manning ook hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie waarvan hij wist dat die ten nadele van de Verenigde Staten gebruikt zou worden of in voordeel van een buitenlandse natie was. Tevens wordt hij beschuldigd van samenzweren met hackersgroep LulzSec.

De Amerikaanse autoriteiten gingen tegen de uitspraak van de Britse rechter in beroep. Het Britse hooggerechtshof oordeelt nu dat de WikiLeaks-oprichter wel kan worden uitgeleverd, zo meldt de BBC. Volgens de rechters hebben ze voldoende garanties van de VS ontvangen om het risico op zelfmoord te verkleinen. De verloofde van Assange laat weten dat hij van plan is om beroep aan te tekenen.

De WikiLeaks-oprichter werd in 2019 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen door de Britse politie aangehouden. Hij werd vervolgens veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftig weken wegens het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in 2012. Hoewel hij deze gevangenisstraf heeft uitgezeten zit Assange nog altijd vast vanwege zijn verleden met onderduiken.

In oktober vroegen meerdere burgerrechtenbewegingen en mensenrechtenbewegingen de Amerikaanse autoriteiten om de aanklacht tegen de WikiLeaks-oprichter te laten vallen. Aanleiding was berichtgeving van Yahoo News dat er binnen de CIA en Trump-regering werd gesproken over het ontvoeren en vermoorden van Assange. Mensenrechtenbeweging Amnesty International stelt dat de aanklacht tegen Assange "politie gemotiveerd" is en dat de VS die moet laten vallen.