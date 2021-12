Grapperhaus: politie slaat dronebeelden demonstraties alleen op bij geweld

Beelden van demonstraties die de politie maakt door middel van drones worden alleen opgeslagen bij opstootjes, onrust in de menigte of het gebruik van geweld, zo stelt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister reageerde op Kamervragen van BIJ1 over de publicatie van dronebeelden door de politie. Die wilde door het vrijgeven van de beelden "duiding" geven over wat er tijdens het woonprotest in Rotterdam op 17 oktober gebeurde.

Volgens Grapperhaus is het uitzonderlijk dat de politie dergelijke beelden publiceert. "Berichtgeving op sociale media kan echter voor vertekende beeldvorming en stellingname in het maatschappelijk debat zorgen. De politie heeft met het vrijgeven van deze beelden een ander perspectief willen laten zien en heeft extra duiding willen geven aan het politieoptreden", merkt de minister op.

De politie zet drones in voor forensische opsporing, verkeersongevallenanalyse en bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Bij het handhaven van de openbare orde kunnen mensenstromen beter worden gemonitord, stelt Grapperhaus. Zo zouden beginnende ongeregeldheden vanuit de lucht sneller te lokaliseren zijn. De politie mag daarbij geen beelden maken waarbij er een meer dan beperkte inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de mensen die in beeld komen.

BIJ1-Kamerlid Simons wilde van de minister weten waarom de dronebeelden van de politie zijn geknipt. "De camera van de drone nam niet continu op. Bij een demonstratie worden door de politie dronebeelden alleen opgeslagen als er zichtbaar sprake is van opstootjes of bij onrust in de menigte, of als er geweld wordt gebruikt. Bij een rustig verloop van een demonstratie is er geen aanleiding om dronebeelden op te slaan", antwoordt de minister daarop.

Grapperhaus voegt toe dat van de bewaarde opnames de politie beelden heeft gedeeld die betrekking hebben op het politieoptreden waarover op sociale media veel maatschappelijke discussie is ontstaan. Er zijn daarbij alleen beelden gebruikt waar personen niet herkenbaar of herleidbaar worden getoond. Waar nodig zijn personen onherkenbaar gemaakt, aldus de minister.