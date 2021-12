Australië biedt via noodnummer ondersteuning bij Log4j-kwetsbaarheid

Australische organisaties en bedrijven die ondersteuning nodig hebben bij het verhelpen van de Log4j-kwetsbaarheid kunnen een onlangs geopend noodnummer van het Australische Cyber Security Centre (ACSC) bellen, dat 24 uur en 7 dagen per week beschikbaar is.

Eind vorige maand opende de Australische overheid de "Cyber Security Hotline" waar organisaties op elk moment terechtkunnen voor cybersecurity-advies. "Deze hotline zou het eerste nummer moeten zijn dat Australiërs bellen wanneer ze cybersecurityhulp of -advies nodig hebben", aldus de Australische minister voor Wetenschap en Technologie Melissa Price.

Volgens het ACSC worden Australische organisaties inmiddels actief aangevallen via de Log4j-kwetsbaarheid en is het belangrijk om de beschikbare beveiligingsupdate te installeren. Daarbij staat de hotline klaar om ondersteuning te bieden, zo laat het ACSC weten. De Australische onderminister van Defensie Andrew Hastie doet een zelfde oproep en adviseert de update te installeren. "Dit is niet het moment voor Australische individuen en bedrijven om met hun cybersecurity achterover te leunen."