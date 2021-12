Kwetsbaarheid in bluetooth-telefoon Fisher Price maakt afluisteren mogelijk

Een kwetsbaarheid in een bluetooth-telefoon van Fisher Price maakt het mogelijk voor aanvallers om gebruikers af te luisteren of met hen op afstand te spreken. Het probleem speelt in de bluetooth-versie van de Fisher Price Chatter-telefoon. Voor de bluetooth-verbinding maakt de telefoon gebruik van Bluetooth Classic, zonder veilig pairingproces.

Daardoor maakt de telefoon met elk bluetooth-apparaat in de buurt verbinding dat wil pairen. Volgens onderzoeker Ken Munro van securitybedrijf Pen Test Partners is het vervolgens mogelijk om gebruikers in bepaalde gevallen af te luisteren. Daarnaast zou een aanvaller via de telefoon kinderen kunnen bellen en met hen kunnen spreken.

Pen Test Partners waarschuwde fabrikant Mattel. Het bedrijf stelt dat het om speelgoed bedoeld voor volwassenen gaat. Iets wat de onderzoekers niet geloofwaardig vinden. Daarnaast vereisen sommige van de problemen die het afluisteren van gebruikers mogelijk maken geen interactie van een kind of volwassene. "We vinden dat Fisher Price / Mattel moet uitleggen waarom ze geen veiliger pairingproces hebben gekozen", aldus Munro.