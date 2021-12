ACM ziet mobiel dataverbruik en aansluitingen IoT-apparaten verder stijgen

Het mobiele dataverbruik en het aantal mobiele aansluitingen voor IoT-apparaten in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar verder toegenomen. Het aantal verstuurde sms-berichten liet een verdere daling zien. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de vandaag verschenen Telecommonitor.

Het aantal mobiele aansluitingen voor apparaten steeg in het derde kwartaal naar ruim 8,8 miljoen. Dit zijn aansluitingen voor bijvoorbeeld rookmelders, alarmsystemen, auto’s en slimme energiemeters, die via mobiel internet data uitwisselen met digitale beheerssystemen. Volgens de ACM worden dergelijke machine to machinetoepassingen (M2M) steeds belangrijker. Een jaar eerder stond het aantal M2M-aansluitingen nog op 7,5 miljoen.

Ook het mobiele dataverbruik liet in het derde kwartaal een stijging zien. Dat groeide met twaalf procent tot 346 miljoen gigabyte. Het aantal verstuurde sms-berichten nam in het derde kwartaal met twee procent af tot 546 miljoen, wat in lijn is met de trend van de afgelopen kwartalen. "Steeds meer mensen bellen en chatten via een app, waarbij ze data gebruiken in plaats van hun bel- en sms-bundel", aldus de ACM.

De daling van bellen via een vaste lijn zet ook door. Er werd in het derde kwartaal 1,8 miljard minuten gebeld via een vaste lijn. Dertig procent minder dan de piek van 2,54 miljard minuten in het tweede kwartaal van vorig jaar. Toen werd een lange periode van daling twee kwartalen achtereen onderbroken door een stijging, rond de invoering van de eerste coronamaatregelen.

Inmiddels telt Nederland ruim 4,26 miljoen huishoudens met een glasvezelkabel tot aan de meterkast. Daarvan hebben er 1,8 miljoen ook een internetabonnement via glasvezel; achttienduizend meer dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal abonnementen voor breedbandinternet (100 Mbps of sneller) via een koperverbinding daalde met vierduizend naar 2,3 miljoen, en via de kabel met dertienduizend naar 3,48 miljoen.