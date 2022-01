QNAP waarschuwt: beveilig NAS-systeem onmiddellijk tegen aanvallen

Door Anoniem: Zouden er echt mensen zijn die hun eigen NAS aan het internet hangen? Alles is toch tegenwoordig ge-NAT en moet je actief portforwarding doen.

Het nadeel van dit soort appliances is dat je niet zo maar bv fail2ban kan installeren omdat het vaak om een eigen browsel van de leverancier gaat.

Staat toch al hierboven: UPnP. Als je dat in je router aan hebt staan dan kan ieder apparaat poorten naar zichzelf forwarden.Een combinatie van domme defaults kan er toe leiden dat zelfs mensen die het helemaal niet gewild hadden hun NAS (of printer of scanner of whatever) aan internet hebben hangen.Alsof DAT een oplossing is voor het soort van problemen wat er tegenwoordig vaak uitkomt.Niet alle attacks zijn password guessing attacks.