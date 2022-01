Duizenden schoolsites offline door ransomware-aanval op hostingprovider

Door een ransomware-aanval op cloudhostingprovider Finalsite zijn duizenden schoolwebsites offline gegaan. Finalsite biedt een eigen contentmanagementsysteem (CMS) waarmee scholen hun websites kunnen onderhouden en beheren. De hostingprovider heeft naar eigen zeggen meer dan achtduizend scholen als klant.

Op 4 januari meldde Finalsite dat het met een storing te maken had waardoor gehoste websites onbereikbaar waren. Gisteren liet de hostingprovider weten dat het om een ransomware-aanval gaat waarbij verschillende systemen zijn getroffen. Bij de aanval zou voor zover bekend geen data zijn gestolen. Inmiddels werkt Finalsite aan het herstel en online brengen van de getroffen websites.

Exacte details over de aanval, zoals hoe die kon plaatsvinden, zijn nog niet door het bedrijf gegeven. Dat zegt op een later moment met meer details te komen. Wel stelt Finalsite dat het maatregelen neemt om herhaling van een dergelijk incident te voorkomen. Daarnaast laat het bedrijf weten dat het over back-ups beschikt om de schade te herstellen.

Door de aanval zijn scholen die van Finalsite gebruikmaken niet in staat om ouders via e-mail of de website te informeren. Een klant van Finalsite klaagt op Reddit dat scholen door de aanval niet meer in staat zijn om hun gemeenschappen over sluitingen vanwege het weer of corona te waarschuwen en dat de impact van de storing veel groter is dan de aandacht die het incident heeft gekregen.