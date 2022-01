FBI waarschuwt voor criminelen die usb-sticks met ransomware rondsturen

De FBI waarschuwt voor criminelen die malafide usb-sticks per post versturen om zo organisaties en bedrijven met ransomware te infecteren. In een waarschuwing die met verschillende instanties werd gedeeld stelt de Amerikaanse opsporingsdienst dat het sinds augustus vorig jaar meerdere meldingen heeft ontvangen waarbij malafide usb-sticks naar Amerikaanse transport-, verzekerings- en defensiebedrijven waren verstuurd.

De verstuurde pakketten lijken afkomstig van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en stellen dat de meegestuurde usb-stick informatie over coronamaatregelen bevat. Bij een andere variant lijkt het pakket van Amazon te zijn en arriveert in een cadeauverpakking met een bedankbrief, vervalste cadeaubon en de malafide usb-stick. Zodra de usb-stick op het systeem wordt aangesloten voert die een BadUSB-aanval uit.

Hoewel het apparaat op een usb-stick lijkt is het in werkelijkheid een usb-apparaat dat een usb-toetsenbord emuleert. De computer denkt in dit geval dat het aangesloten usb-apparaat een toetsenbord is. Dit nep-toetsenbord kan allerlei commando's op het systeem uitvoeren. Bij de BadUSB-aanval voert het usb-apparaat een PowerShell-commando uit dat aanvullende PowerShell-code van internet downloadt.

Deze code is weer verantwoordelijk voor het installeren van malware die als backdoor voor de aanvallers fungeert. In de gevallen die de FBI onderzocht wisten de aanvallers via de malafide usb-stick uiteindelijk beheerderstoegang te krijgen en konden zich lateraal door het netwerk bewegen om uiteindelijk systemen met ransomware te infecteren, meldt The Record. De Amerikaanse opsporingsdienst stelt dat een groep criminelen bekend als FIN7 voor de aanvallen verantwoordelijk is.

FIN7 staat ook bekend als Carbanak en wordt verdacht van het inbreken bij meer dan honderd banken wereldwijd, waarbij 1 miljard euro zou zijn gestolen. Ook wordt de groep verantwoordelijk gehouden voor het aanvallen van meer dan honderd Amerikaanse bedrijven en het stelen van miljoenen creditcardgegevens die vervolgens werden doorverkocht aan andere criminelen. Vorig jaar waarschuwde de FBI ook al voor malafide usb-sticks die de FIN7-groep rondstuurde. Destijds leken de usb-sticks afkomstig van elektronicaketen Best Buy.