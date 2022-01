Microsoft ontdekt macOS-lek dat toegang tot gebruikersdata mogelijk maakt

Microsoft heeft een kwetsbaarheid in macOS ontdekt genaamd "powerdir" waardoor ongeautoriseerde toegang tot beschermde data van gebruikers mogelijk is. Apple kwam op 13 december met een beveiligingsupdate voor het probleem, waarop Microsoft nu de details openbaar heeft gemaakt.

De kwetsbaarheid maakt het mogelijk om Apples Transparency Consent and Control (TCC) framework te omzeilen. Het TCC-framework regelt tot welke zaken applicaties toegang hebben, zoals bijvoorbeeld bestanden en mappen, webcam, microfoon, bluetooth, spraakherkenning, locatie, kalender, iCloud-account en andere onderdelen. Normaliter krijgt een applicatie hier pas toegang tot nadat de gebruiker toestemming heeft gegeven.

Om misbruik te voorkomen is TCC alleen toegankelijk voor apps met volledige schijftoegang. De door de gebruiker goedgekeurde of afgewezen permissies worden in een TCC-database bijgehouden. Onderzoekers van Microsoft ontdekten dat het mogelijk is om de home directory van een aangevallen gebruiker te veranderen en een valse TCC-database te plaatsen.

Door middel van de valse database is het mogelijk voor een aanvaller om via al geïnstalleerde apps of malafide apps toegang tot gebruikersdata te krijgen en bijvoorbeeld screenshots te maken of de gebruiker via de microfoon af te luisteren. Om de aanval uit te kunnen voeren moet een aanvaller wel al toegang tot het systeem hebben. Microsoft roept macOS-gebruikers op om de beveiligingsupdate te installeren.