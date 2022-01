Schademanagementbedrijf CED Group getroffen door ransomwaregroep

Schademanagementbedrijf CED Group, dat onder andere een vestiging in Nederland heeft, is eind december getroffen door ransomwaregroep Blackcat. Dat laat het bedrijf tegenover Automotive weten. CED biedt een platform waarmee verzekeraars autoschades kunnen afhandelen.

Het bedrijf levert fullservice schademanagement op het gebied van taxatie, risico-inspectie en noodhulp, tot schadebehandeling en herstel in natura. CED is in twaalf Europese landen actief en telt zo'n 2500 medewerkers. Op 24 december werd het bedrijf slachtoffer van een aanval door de Blackcat-ransomwaregroep. Deze groep was vorige maand ook verantwoordelijk voor de ransomware-aanval op Internationale it-dienstverlener Inetum.

"Een voorlopige analyse van het onderzoek laat zien dat slechts een zeer beperkt deel van de gegevens op onze systemen mogelijk is aangetast door de cyberaanval. Dit betreffen gegevens in een business-to-business relatie, zonder privacygevoelige informatie van eindklanten of verzekerden", aldus CED tegenover Automotive. Het bedrijf besloot de eigen website uit voorzorg offline te halen en heeft een tijdelijke website online gebracht. Verdere details zijn niet gegeven. CED heeft wel melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.