Ministerie: overheid moet meer regie pakken in digitale samenleving

Het is hoog tijd dat de overheid meer regie pakt in de digitale samenleving en zich richt op beleid om een "waardengedreven informatiesamenleving" te realiseren. Dat stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een introductiedossier om de nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie.

Volgens het ministerie heeft de overheid de afgelopen jaren te veel moeten reageren op allerlei incidenten met ongewenste effecten van technologieën, variërend van privacyschending door de inzet van het SyRI-systeem tot woonoverlast door platforms als AirBnB.

"Regelmatig was het gevoel dat deze incidenten de overheid overkwamen. Dit heeft ermee te maken dat de samenleving de afgelopen decennia in hoog tempo vergaand digitaal is geworden. Daarbij had de overheid een terughoudende houding wat betreft de vormgeving van de digitale samenleving", zo staat in het introductiedossier.

Nu de ongewenste effecten zichtbaar worden en sommige Big Tech-bedrijven vitale functies in de samenleving overnemen, zoals nieuwsvoorziening en het voorzien in infrastructuur in steden en in digitale middelen op scholen, rijst de vraag of fundamentele rechten voldoende gewaarborgd zijn in technologische ontwikkelingen, aldus het ministerie.

Sterker reguleren

Binnenlandse Zaken stelt dat het inmiddels de politieke consensus is dat de overheid sterker moet gaan reguleren om te zorgen dat zij grip krijgt op een verantwoorde ontwikkeling en inzet van technologie. "Een ontwikkeling en inzet van technologieën die publieke waarden waarborgt en versterkt. Het is hoog tijd dat de overheid meer regie pakt in de digitale samenleving."

Om dit te realiseren wordt gepleit voor beleid en regelgeving. Ook moeten toezichthouders voldoende toegerust zijn om adequaat toezicht te kunnen houden. Verder ziet het ministerie een voorbeeldrol voor de Rijksoverheid weggelegd en zal de overheid concreet aan de slag moeten met het beschermen van publieke waarden als bedrijven technologie inzetten.

Afsluitend laat Binnenlandse Zaken weten dat de overheid de enige instantie is die ervoor kan zorgen dat burgers weer controle krijgen over hun gegevens, dat de afhankelijkheid van bedrijven afneemt en dat belangrijke wetten en regels zoals de Grondwet en mensenrechten­ verdragen het uitgangspunt zijn bij de toepassing van technologie. "Dit zal geen gemakkelijke opgave zijn, maar wel noodzakelijk om ervoor te zorgen dat technologie doet wat we als samenleving willen", aldus het ministerie.