Encryptiesoftware TrueCrypt ondersteunt weer oudere Windowsversies

Er is een nieuwe versie van encryptiesoftware TrueCrypt verschenen die weer oudere Windowsversies ondersteunt. Vorige maand besloot TrueCrypt de support van Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1 te laten vallen. Windows XP werd echter nog wel met de release van december ondersteund.

"Ik wilde de support voor Windows 7 niet laten vallen, maar Microsoft maakte het bijna onmogelijk om drivers te leveren zoals degene die VeraCrypt voor Windows 7 gebruikt, dus had ik geen keus", zegt TrueCrypt-ontwikkelaar Mounir Idrassi. Het probleem speelde met de certificering van de TrueCrypt-driver, maar er is nu toch een oplossing gevonden waardoor het mogelijk is de driver te signeren, laat Idrassi weten.

Daardoor is het mogelijk om Windows Vista, 7, 8 en 8.1 weer te ondersteunen. In het geval van Windows 7 is het wel nodig dat gebruikers update KB3033929 of KB4474419 installeren. De support van Windows Vista vereist de aanwezigheid van update KB4039648 of KB4474419. TrueCrypt versie 1.25.7 is te downloaden via VeraCrypt.fr.

VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma voor Linux, macOS en Windows gebaseerd op het populaire TrueCrypt waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt. Het wordt voor het grootste deel door één persoon ontwikkeld. Via de software is het mogelijk om systemen volledig te versleutelen of versleutelde containers aan te maken.