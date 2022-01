Britse man krijgt twee jaar cel voor bespioneren slachtoffers via RAT-software

Een 32-jarige Britse man die slachtoffers via remote administration tools (RAT) bespioneerde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en twee maanden. Hij wist zowel telefoons als computers van zijn slachtoffers te infecteren en kon zo toegang krijgen tot naaktfoto's die op de apparaten waren opgeslagen. In tenminste één geval gebruikte hij de RAT om het slachtoffer via haar eigen webcam te bespioneren.

De Brit kwam in het vizier van de National Crime Agency (NCA) nadat hij verschillende cybercrimetools had aangeschaft. Zo maakte hij gebruik van crypters om ervoor te zorgen dat zijn RAT-software niet door antivirussoftware werd gedetecteerd. Verder was de man ook klant van WeLeakInfo, een website die klanten tegen betaling toegang tot gestolen data uit datalekken bood.

Voor het benaderen van zijn slachtoffers gebruikte de man verschillende nepprofielen. Vervolgens verstuurde hij via chatdiensten linkjes naar de RAT-software om zo de apparaten van zijn slachtoffers te infecteren. Volgens de NCA is er bewijs dat de man hier al jaren mee bezig was.