85.000 Amerikaanse leerlingen door cyberaanval niet naar school

85.000 Amerikaanse leerlingen kunnen een aantal dagen niet naar school omdat het schooldistrict vanwege een cyberaanval alle scholen heeft gesloten. Gisteren waarschuwde Albuquerque Public Schools dat het de schooldeuren moest sluiten vanwege een aanval waarbij verschillende systemen zijn getroffen, wat gevolgen zou kunnen hebben voor het lesgeven en de veiligheid van leerlingen.

Albuquerque Public Schools is het grootste schooldistrict in de Amerikaanse staat New Mexico en telt 144 scholen, waar 85.000 leerlingen onderwijs volgen. Details over de aanval zijn niet gegeven, behalve dat de scholen naar verwachting 18 januari weer de deuren zullen openen. In een video zegt de directeur van het schooldistrict dat er een onderzoek naar de aanval gaande is en het schooldistrict de beveiliging en monitoring zal aanscherpen. Vanwege het onderzoek wordt er geen verdere informatie gegeven.