UWV verliest rechtszaak over plaatsingsdatum van bericht in Berichtenbox

Het UWV heeft het bezwaarschrift van een man tegen het afwijzen van zijn WW-uitkering ten onrechte als te laat ingediend beschouwd, omdat het niet kan bewijzen wanneer de afwijzing in de Berichtenbox van de man op Mijn UWV is geplaatst. Dat heeft de bestuursrechter geoordeeld.

De man had op 24 november 2020 digitaal een WW-uitkering aangevraagd. Op 30 november weigerde het UWV de uitkering. Volgens de uitkeringsinstantie is het besluit op die datum in de Berichtenbox van de man op Mijn UWV geplaatst. Daarmee is de bezwaartermijn op 1 december 2020 gaan lopen en op 11 januari 2021 geëindigd.

De man stelt dat hij het UWV in derde week van december 2020 telefonisch heeft benaderd of er al een beslissing was genomen. Toen kreeg hij te horen dat zijn aanvraag was afgewezen en hij hier via post nog over zou worden geïnformeerd. Het UWV liet de rechter weten dat het niet kan bewijzen dat het besluit van 30 november 2020 op die datum in de Berichtenbox van de man op Mijn UWV is geplaatst.

De man stelde dat hij het bericht pas in januari 2021 heeft gezien, toen hij op eigen initiatief de Berichtenbox opende. Hij maakte vervolgens bezwaar tegen de beslissing. Het UWV ontving het bezwaarschrift van de man op 2 februari 2021, met een dagtekening van 29 januari. Het UWV stelde dat het bezwaar te laat was ingediend en besloot het af te wijzen.

De rechter stelt dat de bezwaartermijn pas ging lopen toen de man het bericht in januari 2021 heeft ingezien. Het bezwaar met de dagtekening van 29 januari was dan ook niet te laat. "Dit betekent dat het UWV het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard", aldus de rechter. Die veroordeelde het UWV tot het betalen van de proceskosten van de man.