Firefox Relay toegevoegd aan blocklist voor wegwerp e-maildomeinen

De Firefox Relay-dienst van Mozilla is toegevoegd aan een blocklist voor wegwerp e-maildomeinen, tot grote onvrede van gebruikers. Via Firefox Relay kunnen gebruikers een e-mailalias genereren om zich bijvoorbeeld op websites te registreren. Dit moet voorkomen dat e-mailadressen van gebruikers in handen van spammers, trackers en dubieuze websites komen.

Gebruikers maken via Firefox Relay een alias aan. E-mails worden via de aangemaakte alias, eindigend op het domein mozmail.com, naar het echte e-mailadres van de gebruiker doorgestuurd. Zodoende komt het echte e-mailadres nooit in handen van de betreffende website. Verschillende partijen houden echter blocklists bij van domeinen van relay- en tijdelijke e-maildiensten.

Bedrijven en organisaties gebruiken deze blocklists om te voorkomen dat gebruikers zich met een relay of wegwerp e-mailadres registreren. Zo worden gebruikers gedwongen om zich alsnog met hun eigen e-mailadres te registreren. Een aantal dagen geleden besloten de beheerders van een dergelijke blocklist om het domein relay.firefox.com toe te voegen. Vervolgens werd gesteld dat eigenlijk het domein mozmail.com zou moeten worden toegevoegd, aangezien de relay-mails vanaf dit domein afkomstig zijn.

Nadat dit op Hacker News werd gemeld kregen de beheerders van de lijst een golf van kritiek te verduren. De reacties waren zo fel dat werd besloten om geen reacties meer toe te laten. "De reden dat wegwerp e-mailadressen bestaan en populair zijn, is omdat diensten het vertrouwen van gebruikers hebben misbruikt om hun e-mailadres niet voor dubieuze zaken te gebruiken. Dit wordt verder vergroot door slordige security, dat leidt tot het lekken van de persoonlijke e-mailadressen van mensen", aldus een gebruiker op Hacker News.