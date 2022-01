Politie houdt verdachten aan voor bankhelpdeskfraude via beheertool AnyDesk

De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van het plegen van bankhelpdeskfraude door bij slachtoffers zelf langs te komen en het programma AnyDesk te installeren. Volgens de politie gebruiken oplichters software als AnyDesk en TeamViewer omdat het anders te lang duurt om geld van slachtoffers te stelen.

De aanhoudingen vonden vorig jaar al plaats, maar zijn nu pas bekendgemaakt. Het gaat om twee mannen van 22 en 24 jaar uit Amsterdam. Vermoedelijk hebben de verdachten geprobeerd tientallen mensen op te lichten. Bij minstens zeven mensen is er ook daadwerkelijk geld buitgemaakt. Het schadebedrag bedraagt op dit moment meer dan 20.000 euro. De politie verwacht dat er meer slachtoffers zijn en het schadebedrag veel groter is.

"Het gebruik van programma’s als Anydesk of Teamviewer zien we al langer: een zogenoemde bankmedewerker vraagt het slachtoffer over de telefoon om dit te installeren", aldus de politie. In dit geval kwam een verdachte aan de deur om AnyDesk op de computer van het slachtoffer te installeren en zo nog sneller toegang te hebben tot iemands computer en internetbankieren.

Via AnyDesk is het mogelijk om computers op afstand over te nemen, net als met een programma als TeamViewer kan. Met deze remote toegang en gegevens van het slachtoffer kon vervolgens geld van de rekening worden gestolen. "We horen soms letterlijk terug van daders van bankhelpdeskfraude dat het erg lang kan duren om geld los te peuteren van slachtoffers. Daarom zijn deze criminelen ook steeds op zoek naar nieuwe manieren van online oplichting", zegt digitaal rechercheur Toon Cardinaal.

"Met deze programma’s zelf is niks mis en echte helpdesken gebruiken het bijvoorbeeld binnen een bedrijf met collega’s onderling. Maar helaas zien we ook dat criminelen deze remote desktop tools misbruiken", zo laat de politie verder weten. Eind december waarschuwde de politie nog voor misbruik van AnyDesk door oplichters. De politie adviseert om geen personen binnen te laten die een programma willen installeren of dit telefonisch willen doen.