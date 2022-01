Britse overheid adviseert tegen het gebruik van url's in sms-berichten

Organisaties en bedrijven die sms-berichten versturen doen er verstandig aan om geen url's toe te voegen en als het toch absoluut noodzakelijk is voor een leesbare en eenvoudig te herinneren link te kiezen en url-verkorters te vermijden, zo adviseert de Britse overheid. Aanleiding voor het advies is het gevaar van spoofing.

"Helaas kunnen de technologie en systemen die voor massacommunicatie worden gebruikt de ontvanger niet betrouwbaar vertellen van wie het telefoongesprek of sms-bericht afkomstig is", aldus het Britse National Cyber Security Centre (NCSC). Om te voorkomen dat klanten, abonnees, patiënten of andere ontvangers slachtoffer van fraude worden heeft het NCSC best practices opgesteld voor bedrijfscommunicatie via sms of telefoon.

Volgens de Britse overheidsinstantie is het belangrijk dat organisaties in hun communicatie consistent zijn en letten op zaken als opmaak, spelfouten en andere inconsistenties. Verder wordt afgeraden om naar persoonlijke informatie te vragen en wanneer mogelijk geen url's toe te voegen. Indien het strikt noodzakelijk is om toch een link toe te voegen moet die leesbaar voor mensen en eenvoudig te onthouden zijn. Het gebruik van url-verkorters wordt afgeraden.

Daarnaast is het belangrijk om taalgebruik te vermijden dat voor paniek kan zogen of urgentie impliceert. Klanten moeten de communicatie van de afzendende organisatie onafhankelijk kunnen controleren en deze organisatie ook zelf kunnen benaderen. Verder is het nodig dat klanten scams bij de organisatie kunnen melden. "De best practices die we adviseren maken het lastiger voor criminelen om misbruik van telecomkanalen te maken", aldus het NCSC.