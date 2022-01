Interpol houdt elf verdachten achter grootschalige BEC-fraude aan

Interpol heeft in samenwerking met de Nigeriaanse autoriteiten elf personen aangehouden die worden verdacht van grootschalige BEC-fraude. De verdachten zouden onderdeel uitmaken van een bende genaamd SilverTerrier die verantwoordelijk wordt gehouden voor duizenden slachtoffers wereldwijd.

Bij Business Email Compromise (BEC) fraude, waar ook ceo-fraude onder valt, weten aanvallers via bijvoorbeeld phishing of zwakke of hergebruikte wachtwoorden toegang tot e-mailaccounts te krijgen. Via de gekaapte accounts sturen de aanvallers bijvoorbeeld verzoeken naar leveranciers om betalingen naar andere rekeningen over te maken, of wordt de financiële administratie van de aangevallen organisatie verzocht om bepaalde facturen te betalen, waarbij het geld moet worden overgemaakt naar door de aanvallers opgegeven rekeningen.

BEC-fraude is al jaren de financieel schadelijkste vorm van cybercrime, aldus de FBI. Criminelen zouden op deze manier miljarden dollars hebben buitgemaakt. Alleen in 2020 stelde de FBI dat BEC-fraude 1,9 miljard dollar schade veroorzaakte. Volgens Interpol hebben de nu aangehouden verdachten mogelijk aanvallen op 50.000 doelwitten uitgevoerd. Eén van de verdachte had op zijn laptop de "domain credentials" van 800.000 potentiële slachtoffers staan, meldt Interpol.

Een andere verdachte zou gesprekken tussen zestien bedrijven en hun klanten hebben gemonitord, om vervolgens in te grijpen wanneer er een transactie plaatsvond, om zo het geld naar een andere rekening te laten overmaken.