Kabinet trekt wetsvoorstel in dat telecomproviders verplicht data met RIVM te delen

Het kabinet heeft het wetsvoorstel ingetrokken dat telecomproviders zou verplichten om telecomgegevens met het RIVM te delen. Onder andere burgerrechtenbeweging Bits of Freedom was zeer kritisch over het wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM.

Volgens voormalig minister De Jonge van Volksgezondheid waren mobiele locatiegegevens nodig bij de bestrijding van het virus en zouden ze helpen om de modellen van het RIVM te verbeteren. Zo zou het RIVM met telecomdata bij een eventuele toename van het aantal besmettingen in een gebied sneller kunnen handelen, door de regionale GGD te waarschuwen.

De data die het RIVM via het wetsvoorstel zou ontvangen bestond uit een telling, per uur, per gemeente, van het totaalaantal mobiele telefoons dat daar aanwezig is vanuit welke gemeente. Daarbij werd voor buitenlandse nummers ook een verdeling gemaakt naar herkomst op basis van het telefoonnummer.

"Laat er geen twijfel over bestaan. Het monitoren en analyseren van de verplaatsingen van grote delen van de bevolking is nog steeds een vorm van massasurveillance en dat is in een vrije samenleving altijd een kwalijke zaak waar we zeer terughoudend in moeten zijn", waarschuwde Bits of Freedom. Volgens de burgerrechtenbeweging was de effectiviteit van de voorgestelde maatregel niet goed onderbouwd en waren ook het precieze doel en daarmee de noodzakelijkheid van het gebruik van de telecomgegevens onvoldoende duidelijk.

Het Outbreak Management Team (OMT) liet weten dat het wel toegang tot de data wilde. "Om beter geïnformeerd te zijn, nauwkeuriger prognoses te maken, en ook vroegtijdig bij bijvoorbeeld lokale drukte te kunnen handelen, zou toegang tot geanonimiseerd en op groepsniveau geaggregeerde telefoondata zeer behulpzaam zijn", liet OMT-voorzitter Van Dissel eind 2020 weten. Van Dissel merkte op dat de meeste EU-landen, op uitzondering van Malta, Roemenië en Nederland, dergelijke telecomgegevens al gebruiken.

Lange tijd bleef het stil rondom het wetsvoorstel, dat nog door de Tweede Kamer moest worden behandeld. Begin vorig jaar werd het wetsvoorstel controversieel verklaard. Nu laat minister-president Rutte in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het voorstel, mede in het licht van het coalitieakkoord, zal worden ingetrokken. Een precieze reden wordt niet in de brief gegeven.