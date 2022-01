SolarWinds verhelpt voor Log4j-aanvallen gebruikt zerodaylek in Serv-U

SolarWinds heeft een actief aangevallen zerodaylek in Serv-U verholpen dat voor Log4j-aanvallen werd gebruikt, zo meldt Microsoft. Vorig jaar ontdekte het techberdrijf ook al actief misbruik van een zerodaylek in Serv-U. Via deze software kunnen organisaties een server opzetten om bestanden via FTP, FTPS en SFTP uit te wisselen.

Tijdens het monitoren van Log4j-aanvallen ontdekte Microsoft-onderzoeker Jonathan Bar Or dat aanvallers gebruikmaakten van een onbekende kwetsbaarheid in Serv-U voor het uitvoeren van Log4j-aanvallen. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2021-35247, is aanwezig in de webinterface van Serv-U. Het inlogscherm voor LDAP-authenticatie blijkt de invoer van gebruikers niet goed te controleren.

Door gebruik te maken van bepaalde karakters is het mogelijk voor een aanvaller om een LDAP-query uit te voeren die voor Log4j-aanvallen is te gebruiken, alsmede LDAP-injectie, stelt Bar Or. Volgens SolarWinds is LDAP-injectie niet mogelijk, omdat de LDAP-servers de betreffende karakters negeren. Het Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) is een protocol dat het makkelijker maakt om gebruikers te managen en toegang te geven tot bepaalde bronnen. SolarWinds heeft nu Serv-U 15.3 uitgerold waarin het probleem is verholpen.